Оборудование "Нейрософт" успешно применяют в лечении и реабилитации участников СВО

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский ознакомился с работой наиболее востребованных медицинских систем компании

ТАСС, 25 января. Компания из Иваново активно поставляет современное медоборудование в ведущие клиники России, где проходят лечение и восстановление военнослужащие и мирные жители, пострадавшие в ходе СВО. С работой наиболее востребованных медицинских систем ознакомился губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский в ходе рабочей поездки на предприятие.

"Мы компанией "Нейрософт" гордимся, результаты очень достойные. Все-таки компания исторически поставляла оборудование не только в России, но и в другие страны, в том числе, так называемые недружественные. Те рынки закрылись. Вместе с тем, компания выросла более чем на 20% в прошлом году. Молодцы, одни из лидеров в стране по высокоточному медицинскому оборудованию", - отметил Воскресенский.

Он подчеркнул, что в условиях проведения специальной военной операции производство оперативно переориентировали для решения новых возникающих задач. "Особенно важно, что во время проведения СВО коллеги переориентировались на эти задачи. То оборудование, которое мы сегодня посмотрели, оно помогает ребятам нашим проходить реабилитацию правильно и с пользой для здоровья", - сказал он.

На предприятии глава региона ознакомился с новейшими разработками компании за последний год в сфере нейро- и кардиореабилитации, а также двигательной реабилитации.

"С началом СВО появился запрос на более эффективные методы лечения и реабилитации как военнослужащих, так и пострадавших мирных жителей. Летом прошлого года мы начали сотрудничество с санаториями Министерства обороны России и запустили проект по реабилитации участников СВО. Наша разработка - терапевтический транскраниальный магнитный стимулятор нового поколения способен купировать боли, что невозможно сделать другими методами", - рассказал представитель "Нейрософта" Иван Логинов.

Еще одно актуальное направление применения магнитной стимуляции в реабилитации участников СВО - это лечение посттравматического стрессового расстройства. Кроме того, по запросу военных медиков на предприятии разработан компактный вариант магнитного стимулятора, который можно применять не только в условиях крупного стационара, но и непосредственно в полевых условиях. Как рассказали в компании, одно из подразделений Минобороны России уже проявило заинтересованность и намерено испытать новую систему в полевых условиях.

Станислав Воскресенский поинтересовался, где еще помимо Ивановской области установлено и работает оборудование. Так, например, в Центральном военном клиническом госпитале имени А.А. Вишневского на магнитном стимуляторе компании "Нейрософт" проходят реабилитацию военнослужащие с травмами головного мозга и нарушениями работы периферической нервной системы. Президент компании "Нейрософт" Алексей Шубин также сообщил, что часть нового оборудования уже поставили бесплатно в клиники Луганска. Губернатор порекомендовал проработать вопрос оснащения новым оборудованием с медицинским центром "Решма", где проходят реабилитацию военнослужащие Ивановской области, и наладить поставки.

Разработанная в компании "Нейрософт" система для оценки и восстановления двигательных функций "Стэдис" предназначена для восстановления функций ходьбы у пациентов с неврологическими и ортопедическими патологиями, травмами головного и спинного мозга. "То есть, система собирает все объективные показания, чтоб не на глаз мерить, а чтобы "машина" сказала, что не так, чтоб правильно подобрать программу реабилитации", - уточнил Воскресенский.

Телемедицинская система для амбулаторной кардиореабилитации "Аккордикс" помогает восстановить двигательную активность военнослужащих после ранений и возобновить нормальную работу сердца. С помощью специального программного обеспечения в режиме реального времени можно анализировать кардиограмму, контролируя процесс тренировки. Пациент видит все эти данные на экране своего смартфона, а врач удаленно наблюдает, как работает сердце пациента, чтобы иметь возможность оперативно скорректировать программу реабилитации.

Губернатор понаблюдал за работой кардиооборудования и отметил, что сфера его применения не ограничивается только реабилитацией. "Дистанционные технологии снятия данных могут применяться и в других направления медицины", - пояснил Воскресенский.

Медоборудование для кардио- и двигательной реабилитации компания "Нейрософт" представила в рамках Дня цифровизации на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

Компания создана в 1992 году. Основной вид деятельности: производство диагностического и терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях. В настоящее время предприятие является одним из ведущих производителей медицинского оборудования в России и поставляет свою продукцию в государственные и частные медицинские и научные учреждения на рынки России и более 100 стран мира. Номенклатура выпускаемой продукции: электроэнцефалографы, полисомнографы, электронейромиографы, электрокардиографы, спирометры, магнитные стимуляторы, приборы для скрининга и клинической оценки слуха, интраоперационного мониторинга, исследования вегетативной нервной системы, психологического и психофизиологического тестирования, оценки и реабилитации ходьбы, кардиореабилитации и другое.

В 2023 году продукция компании "Нейрософт" была поставлена в медицинские учреждения, целенаправленно занимающиеся реабилитацией участников СВО: военный госпиталь во Владикавказе, в Луганске, в 12 полевых госпиталей; ВМА и ГВК имени Бурденко и другие клиники.