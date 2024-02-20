Евгений Матушкин рассказал о мерах поддержки семей с детьми на Тамбовщине

Председатель Тамбовской областной Думы подчеркнул, что областное законодательство, направленное на поддержку многодетных семей, постоянно совершенствуется

ТАСС, 20 февраля. В феврале Тамбовскую область посетила делегация Комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. В рамках визита состоялась встреча членов Комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детств с депутатами Тамбовской областной Думы и представителями традиционных конфессий. Об этом сообщили в пресс-службе Тамбовской областной Думы.

Обсуждались вопросы совершенствования законодательства в сфере поддержки семей с детьми, развития нравственных ценностей и поддержки института многонациональной семьи. Председатель Комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина отметила, что 2024 год объявлен Президентом России Годом семьи, и, возможно, положительный опыт Тамбовщины в сфере поддержки материнства и детства будет актуален и для других регионов.

Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин отметил, что в Тамбовской области выстроена комплексная поддержка семей с детьми, и рассказал об опыте работы региона в этом направлении.

"Особое внимание мы уделяем многодетным семьям, и эффективность реализуемых мер поддержки подтверждается увеличением количества семей такой категории. В целом в Тамбовской области получателями мер социальной поддержки являются более 33 тыс. семей, в которых воспитывается около 63 тыс. детей. Из них 11260 семей являются многодетными, в них воспитываются 37757 детей. Закон области "О социальной поддержке многодетных семей в Тамбовской области" предусматривает предоставление 18 мер социальной поддержки многодетным семьям", - сказал Матушкин.

По его словам, наиболее значимыми мерами социальной поддержки являются:

компенсация расходов за коммунальные услуги;

предоставление земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства, садоводства, огородничества;

при рождении одновременно трех и более детей или при повторном рождении в трехлетнем периоде одновременно двух или нескольких детей в семье, нуждающейся в улучшении жилищных условий, предоставляется выплата на приобретение или строительство жилья;

при рождении в многодетной семье третьего и последующих детей выплачивается областной материнский капитал в сумме 100 тыс. рублей на приобретение, строительство, газификацию жилого помещения; на реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства и иные цели;

субсидирование процентной ставки по одному кредитному договору, полученному для возмещения расходов на развитие крестьянского (фермерского) хозяйства или на приобретение строительных материалов и строительство жилья;

денежная выплата на приобретение одной головы крупного рогатого скота молочного направления многодетной семье, в составе которой пять и более детей, не имеющей в своем подсобном хозяйстве крупного рогатого скота молочного направления;

бесплатный проезд по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок;

возмещение расходов за обучение каждого члена многодетной семьи в организациях профессионального образования.

Также, по словам Матушкина, освобожден от уплаты транспортного налога один из родителей в многодетной семье в части легковых автомобилей с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил, или грузового автомобиля с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил, или автобуса с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил, или мотоциклов. Многодетным семьям и семьям, имеющим доход, ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установлена мера социальной поддержки по газификации в размере 110 тыс. рублей на один жилой объект. Установлено право на получение бесплатной юридической помощи гражданам из многодетных семей. Также в Тамбовской области предоставляется ежемесячная денежная выплата на третьего и последующего ребенка до достижения ребенком трех лет. В 2024 году размер этой выплаты составляет 12971 рубль. Получателями этой меры на 1 февраля 2024 года является 4291 семья, в которых воспитываются 4599 детей.

Матушкин в ходе дискуссии подчеркнул, что областное законодательство, направленное на поддержку многодетных семей, постоянно совершенствуется.

"К примеру, еще в 2022 году в целях присвоения статуса "многодетная семья" был увеличен возрастной ценз с 18 до 23 лет в случае очного обучения ребенка в образовательной организации. В 2023 году принят закон, согласно которому многодетным семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, по их выбору предоставляется единовременная денежная выплата в размере 150 тыс. рублей вместо земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. Также в прошлом году по инициативе профильного комитета областной Думы были приняты изменения, позволившие гражданам из многодетных семей сохранить право на получение земельного участка при достижении совершеннолетия их детьми или одним из детей, а также в случае гибели их совершеннолетних детей в ходе специальной военной операции. Эффективность реализуемых мер поддержки подтверждается увеличением доли рожденных третьих и последующих детей и, как следствие, ежегодным приростом многодетных семей", - отметил он.

На встрече обсуждалась практика учреждений здравоохранения по профилактике абортов. С женщинами работают психологи, им рассказывают о мерах поддержки, на которые они смогут рассчитывать при рождении ребенка.

Представители конфессий в своих выступлениях обратили внимание участников встречи на нравственные аспекты формирования современной семьи. Хорошая семья, по их словам, это та семья, в которой и дети, и родители живут в соответствии с традиционными ценностями и высокими моральными принципами. И эти ценности должны культивироваться в обществе. В материале отметили, что должна быть определенная цензура на телевидении и в сети Интернет, так как очень часто неокрепшие умы "впитывают" информацию, которая не просто не стоит внимания, а часто и оказывает разлагающее действие на "юные души". С этим мнением согласились все присутствующие.

В рамках встречи обсуждались и другие вопросы. Дискуссия получилась живой и открытой. Председатель Комитета Госдумы Нина Останина объявила Евгению Матушкину Благодарность от Комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства за значительный вклад в совершенствование регионального законодательства в сфере социальной поддержки семей.