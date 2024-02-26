Российский вуз провел неделю математики в Узбекистане

В мероприятии приняли участие больше 100 школьников, а также свыше 100 учителей и преподавателей математики в вузах

ТАСС, 26 февраля. Северо-Кавказский федеральный университет провел неделю математики в городе Узбекистана Самарканде. Участниками стали более 200 школьников и педагогов, сообщили журналистам в пресс-центре вуза.

"Неделю математики в Республике Узбекистан провел Северо-Кавказский федеральный университет. Олимпиада для школьников, математические бои для студентов и семинар для преподавателей прошли в древнейшем городе Узбекистана - Самарканде. <…> Участие в ней приняли больше 100 школьников, а также свыше 100 учителей и преподавателей математики в вузах", - говорится в сообщении.

В 2022 году в Самарканде открыли Центр российского образования, который объединяет 32 вуза. Координирует проект в стране Северо-Кавказский федеральный университет. "Отмечу высокий интерес зарубежных партнеров и абитуриентов к российскому образованию, который дает импульс к расширению форм взаимодействия в будущем. Уверен, что подобные проекты мотивируют студентов к освоению инновационных технологий, обеспечивают трансфер российского образования за рубежом", - цитирует пресс-центр ректора Дмитрия Беспалова.

Неделя математики прошла при поддержке Министерства дошкольного и школьного образования Республики Узбекистан и представительства Россотрудничества в стране. Ключевым мероприятием стала олимпиада для школьников 10 - 11 классов, по результатам которой дети получать преференции при поступлении в российский вуз.

В Северо-Кавказском федеральном университете обучается около 1,1 тыс. студентов из Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана. Наибольшим интересом у иностранных абитуриентов пользуются математические и IT-специальности, строительство, нефтегазовое дело, электроэнергетика, педагогические направления подготовки, пищевая инженерия и так далее.