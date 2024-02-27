В Новосибирской области пройдет слет семейных династий

Мероприятие намерены провести во втором квартале 2024 года

ТАСС, 27 февраля. Масштабный слет семейных династий впервые пройдет в Новосибирской области. Мероприятие приурочено к проведению Года семьи, который объявлен президентом, и планируется во втором квартале 2024 года, сообщила в пресс-центре ТАСС замминистра труда и социального развития Новосибирской области Ольга Потапова.

"Слет семейных династий региона будет. Планируется во втором квартале. Над форматом мы работаем. Это будет многоступенчато, сначала отбор на муниципальном уровне, потом на региональном. Это будет приурочено к Дню семьи, любви и верности, который проходит в июле", - сказала Потапова.Всего в регионе планируется более 80 событий в рамках программы Года семьи. Среди самых крупных также конкурс информационных проектов по сельской тематике "Моя земля - Россия", спортивный семейный Фестиваль "Семейная команда", кейс-чемпионат "Большая семейная игра", информационная кампания "Семейный бизнес за городом: истории успеха", конференция Областного родительского собрания "Встреча без галстука", региональная премия "Семейное волонтерство". Потапова подчеркнула, что все активности направлены на достижение главной цели - поддержку имиджа и престижа многодетности и многопоколенных семей, а также сохранение и укрепление традиционных семейных ценностей.