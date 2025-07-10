Солнцев: в Оренбуржье появятся три новых образовательных учреждения до 2030 года

Врио губернатора региона подчеркнул, проекты реализуют по поручению президента России о создании в регионах 150 школ в рамках проекта "Молодежь и дети"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Три новых образовательных учреждения появятся в Оренбургской области до 2030 года благодаря поддержке федерального центра. Продолжается модернизация образовательной инфраструктуры в рамках нацпроекта "Молодежь и дети", сообщил врио губернатора региона Евгений Солнцев по итогам рабочей встречи с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым в Москве.

"Продолжаем модернизацию образовательной инфраструктуры. В этом году планируем открытие школы на улице Мурманской в Бузулуке и ввод в эксплуатацию школы на улице Гаранькина в Оренбурге. Начали подготовку к строительству школы в селе Ивановка жилого комплекса "Приуралье" и в селе Южный Урал. Эти проекты реализуем по поручению президента России о создании в регионах 150 школ в рамках проекта "Молодежь и дети", - написал Солнцев.

По его данным, благодаря дополнительной поддержке федерального центра в Оренбуржье появятся еще три образовательных учреждения до 2030 года включительно. Врио главы региона также рассказал, что министр отметил работу области по проекту "Профессионалитет".

"В настоящее время в Оренбуржье работают 14 образовательных кластеров на базе учреждений среднего профессионального образования, 2 готовятся к открытию в этом году и еще 1 планируем запустить в следующем. Регион занимает 4 место в стране по количеству образовательно-производственных кластеров. Самое важное, что все они востребованы у молодежи: 1 сентября почти 11 тысяч студентов начнут обучение по 53 профессиям и специальностям", - добавил Солнцев.