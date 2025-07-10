Полпред в ПФО Комаров посетил Академию настольного тенниса в Оренбурге

Общая площадь комплекса – более 7 тыс. кв. м

ОРЕНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в ходе рабочей поездки посетил Академию настольного тенниса России – спортинтернат для одаренных детей в Оренбурге. Она предназначена для круглогодичного проживания и профессиональной подготовки юных спортсменов со всей России, сообщила пресс-служба правительства Оренбургской области.

"В здании Академии обустроены комфортабельные жилые комнаты, спортивный зал для занятий настольным теннисом и игровыми видами спорта, медицинский пункт. Общая площадь комплекса – более 7 тыс. кв. м. На территории спортивного объекта построена открытая многофункциональная спортивная площадка площадью более 2 тыс. кв. метров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Академия построена при поддержке ПАО "Газпром" рядом с самым большим в России Центром настольного тенниса, открытым компанией в 2013 году. В нем уже подготовлен 21 мастер спорта России по настольному теннису и 70 кандидатов. "Всего в Центре настольного тенниса России занимаются более 500 будущих спортсменов. Кроме того, на базе Центра работают клуб любителей настольного тенниса, отделения по спортивно-оздоровительной работе и работе с инвалидами", - пояснили в пресс-службе.

Врио губернатора региона Евгений Солнцев рассказал, что в Оренбургской области созданы все условия для занятий физкультурой и спортом. "По итогам 2024 года 58,2 % жителей в регионе вовлечены в занятия", - приводятся в сообщении слова главы области.

Как напомнили в пресс-службе, по итогам 2024 года на развитие физкультуры и спорта в регионе направлено более 4,4 млрд рублей – на 21 % больше, чем годом ранее. На начало года в регионе насчитывается 5357 спортивных объектов и сооружений, уровень обеспеченности составляет 70 %. Более того, в прошлом году впервые была принята программа проведения капитального ремонта муниципальных спортивных объектов с объемом финансирования около 100 млн рублей.

Также в 2024 году в области стартовал новый проект "Спортивный актив Оренбуржья" под эгидой проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография", который объединил 10 самых крупных массовых мероприятий по различным видам спорта. В тексте указано, что в этом году увеличилось количество мероприятий и участников, территорий проведения мероприятий, привлекаются новые партнеры. Кроме того, в области развивается адаптивный спорт среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.