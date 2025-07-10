Бабушкина: "Иннопром" дал толчок росту гостиничного бизнеса и услуг в Свердловской области

Председатель парламента Свердловской области дала интервью на стенде ТАСС на Международной промышленной выставке

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Международная промышленная выставка "Иннопром" за 15 лет стала драйвером развития ряда отраслей Свердловской области, в том числе гостиничного бизнеса и сервиса услуг. Такое мнение выразила ТАСС председатель законодательного собрания региона Людмила Бабушкина.

"С каждым "Иннопромом", конечно, мы обогащались, получали определенный опыт, развивали определенные отрасли для того, чтобы могли приезжать к нам и получать те услуги высокого уровня, которые есть во всем мире. Это гостиницы, рестораны, кафе, это приличные улицы и так далее. Ну и, конечно, наши предприятия шагнули далеко вперед", - сказала она.

Собеседница агентства отметила, что благодаря выставке заключаются соглашения, которые в дальнейшем перерастают в контракты, проходят обучающие семинары, дающие полезный опыт. "Мы сами развиваемся, посмотрите, какую продукцию выпускают наши промышленные предприятия - мы этим гордимся. И сегодня выставка – это уже совершенно другой уровень: уровень роботизации, уровень технологического прогресса", - подчеркнула она.

О выставке

Международная промышленная выставка "Иннопром-2025" прошла 7-10 июля в Екатеринбурге в 15-й раз. Это глобальная площадка для запуска перспективных совместных проектов, создания производственных цепочек и бизнес-связей, налаживания диалога бизнеса и власти. Тема нынешнего "Иннопрома" - "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". Страной-партнером в этом году стала Саудовская Аравия. Представители российского бизнеса провели встречи с торгпредами РФ в 37 зарубежных странах на бирже контактов. ТАСС - генеральный информационный партнер.

Выставка отвечает задачам национального проекта "Международная кооперация и экспорт".