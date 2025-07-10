Инвествычеты позволили привлечь Свердловской области 160 млрд руб. инвестиций за год

Об этом сообщила ТАСС председатель регионального заксобрания Людмила Бабушкина на "Иннопроме"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Власти Свердловской области смогли привлечь 160 млрд рублей инвестиций за счет предоставляемых бизнесу инвестиционных вычетов в прошлом году. Суммарный объем таких вычетов составил в регионе за год 25 млрд рублей, поделилась с ТАСС председатель законодательного собрания региона Людмила Бабушкина на промышленной выставке "Иннопром".

"В период пандемии, в период санкций, конечно, нужно было многое сделать для того, чтобы найти новые маршруты и реализации своей продукции, получения каких-то комплектующих. И в этот период мы, органы власти Свердловской области, поддерживали предприятия. Предоставляли инвестиционные вычеты. <…> В 2024 году предоставили инвестиционных вычетов на 25 млрд рублей, это очень серьезная сумма. <…> мы получили экономический эффект инвестиционный в 160 миллиардов. [Всего] привлечено 900 миллиардов инвестиций", - рассказала она.

Так, в регионе за последние два года было открыто новых 25 производств, добавила Бабушкина. "Это и реконструкция, и строительство новых промышленных объектов, которые приносят в бюджет Свердловской области серьезные средства", - пояснила она.

Выставка "Иннопром-2025" прошла в Екатеринбурге 7–10 июля, ее тема — "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". Страной-партнером выставки выступила Саудовская Аравия, представители российского бизнеса провели встречи с торгпредами РФ в 37 зарубежных странах на бирже контактов.

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