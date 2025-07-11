Бабушкина: поддержка властей позитивно отразилась на развитии свердловского АПК

По мнению председателя областного парламента, уровень развития отрасли в регионе стал итогом взаимодействия органов власти, предприятий и учреждений образования

ТАСС, 11 июля. Высокий уровень развития сельского хозяйства в Свердловской области вопреки не самым благоприятным условиям для земледелия является итогом эффективного взаимодействия органов власти, предприятий и учреждений образования. Такое мнение выразила ТАСС председатель законодательного Собрания региона Людмила Бабушкина на промышленной выставке "Иннопром".

"Поскольку у нас регион индустриальный - промышленность и металлургия, машиностроение, горнодобывающая промышленность, [даже] сельское хозяйство у нас развито на высоком уровне, несмотря на то что [это] территория неустойчивого земледелия. Это в том числе благодаря совместным действиям и органов власти, и предприятий, и науки, и учреждений образования", - сказала она в интервью на стенде ТАСС.

Так, в регионе с 2014 года развивался проект "Уральская инженерная школа", в рамках которого готовили для промпредприятий и специалистов высшего образования с участием Уральского федерального университета, и среднего специального. "А потом появился федеральный "Профессионалитет", и мы плавно <…> вписали нашу "Уральскую инженерную школу" в этот федеральный проект Минпросвещения РФ. И пошли дальше – мы сегодня приняли законы, которые позволяют участвовать предприятиям в создании новой <…> материально-технической базы [для] колледжей, учреждений профтехобразования. <…> Если 30 млн рублей - первоначально мы предлагали - предприятия вложат, то ровно половина в течение определенного периода возвращается в виде инвестиционных преференций. А сейчас мы предлагаем 50 млн рублей вкладывать", - поделилась собеседница агентства.

Все эти меры помогают привлечь работников, способствуя ликвидации дефицита кадров, добавила парламентарий. "В центрах занятости у нас зарегистрировано 8,5 тыс. безработных, а в то же время 46 тысяч - нехватка кадров, и из них 26 тысяч - в промышленности", - сказала Бабушкина.

О выставке

Международная промышленная выставка "Иннопром-2025" прошла 7-10 июля в Екатеринбурге в 15-й раз. Это глобальная площадка для запуска перспективных совместных проектов, создания производственных цепочек и бизнес-связей, налаживания диалога бизнеса и власти. Тема нынешнего "Иннопрома" - "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". Страной-партнером в этом году стала Саудовская Аравия. Представители российского бизнеса провели встречи с торгпредами РФ в 37 зарубежных странах на бирже контактов. ТАСС - генеральный информационный партнер.

Выставка отвечает задачам национального проекта "Международная кооперация и экспорт".