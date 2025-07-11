Анохин, Орлов и Авербух встретились с участниками слета "Родные-Любимые" на Смоленщине

В Национальном парке "Смоленское Поозерье" в палаточном лагере в рамках мероприятий слета побывают более 1300 детей и взрослых из 57 регионов

ТАСС. 11 июля. Губернатор Смоленской области Василий Анохин, председатель правления всероссийской организации "Движение первых", Герой России Артур Орлов и известный фигурист Илья Авербух встретились с участниками летнего слета семейного сообщества "Родные-Любимые" в Демидовском округе Смоленщины. Об этом рассказал в своем Telegram-канале глава региона.

"Это уникальная площадка, объединяющая ребят и их родителей из различных уголков России. С 7 по 22 июля в Национальном парке пройдут три смены палаточного лагеря. Всего за месяц здесь побывают более 1300 детей и взрослых из 57 регионов страны. Самому младшему участнику 9 месяцев, старшему – 70 лет. Для них будут проходить лекции, мастер-классы, викторины и спортивные соревнования. Сегодня мы пообщались с участниками, говорили о семейных традициях, секретах крепких семейных отношений. Также обсудили дальнейшее развитие родительского сообщества "Движения первых"", - написал губернатор.

Анохин добавил, что договорились с Орловым проводить такие слеты каждый год. "Уверен, что это поможет укрепить связи между семьями из разных городов России и сформировать активное родительское сообщество", - резюмировал глава региона.

Летний слет семейного сообщества "Родные-Любимые" проходит в национальном парке "Смоленское Поозерье" в Смоленской области. Слет организован общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи "Движение первых" при поддержке областного правительства. Мероприятие проходит на Смоленщине с 2024 года. В прошлом году смены посетили около тысячи детей, родителей, бабушек и дедушек из разных регионов России.