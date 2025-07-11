Поддержка НКО остается одной из задач ОП Смоленской области

Губернатор региона Василий Анохин отметит, что в 2024 году в общественном контроле за голосованием на выборах президента России участвовали более двух тыс. человек

СМОЛЕНСК, 11 июля. /ТАСС/. Поддержка НКО, повышение качества жизни населения и стратегическое развитие региона остаются приоритетными задачами Общественной палаты Смоленской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Василий Анохин.

"Принял участие в первом заседании VIII состава Общественной палаты Смоленской области, которая официально приступает к своей работе. Эта структура - важное связующее звено в диалоге между обществом и государством", - написал Анохин.

По его словам, в состав ОП включены 36 человек. Это представители сферы образования и науки, предпринимательства, юриспруденции и других, среди них много молодых людей. Председателем палаты вновь избран руководитель регионального отделения общественного движения "Бессмертный полк России" Денис Пестунов.

"Наша главная задача - повышение качества жизни населения, стратегическое развитие региона и страны. <...> Необходимо продолжать укреплять позиции некоммерческих организаций. Смоленские НКО уже зарекомендовали себя как успешные участники Фонда президентских грантов и президентского фонда культурных инициатив – этот опыт нужно развивать и дальше", - полагает губернатор региона.

Анохин отметит, что в прошлом году в общественном контроле за голосованием на выборах президента России участвовали более двух тыс. человек.

"Рассчитываю, что новый состав продолжит эту работу", - отметил он.