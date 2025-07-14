Глава Смоленской области вручил 14 многодетным мамам Почетные знаки "Материнская слава"

Такими знаками награждаются мамы, которые воспитывают четырех или более детей, отметил Василий Анохин

СМОЛЕНСК, 14 июля. /ТАСС/. Губернатор Смоленской области Василий Анохин вручил 14 многодетным мамам региональные Почетные знаки "Материнская слава" им. Анны Тимофеевны Гагариной. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Накануне вручил 14 смоленским мамам региональные Почетные знаки "Материнская слава" имени Анны Тимофеевны Гагариной. Такими знаками награждаются мамы, которые воспитывают четырех или более детей. На сегодняшний день его обладательницами являются 488 многодетных мам из всех муниципалитетов нашей области", - написал Анохин.

По его данным, всесторонняя поддержка семей с детьми – приоритетная задача региона. "Сегодня в регионе почти 87 тыс. семей, каждая десятая – многодетная. В области для них действует более 40 мер поддержки, установленные федеральным и областным законодательством", - отметил губернатор.