Заместитель министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Людмила Берг отметила, что регион вносит значительный вклад в укрепление российско-китайских отношений

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Генеральное консульство КНР в Екатеринбурге представило на гастрофестивале в Парке Сказов в городе Арамили Свердловской области многообразие китайской кухни, культуры, традиций и истории, передает корреспондент ТАСС с площадки фестиваля.

"В этом году завершаются перекрестные годы на территории Китая и России, и мы рады видеть, что в последние годы вековая дружба между нашими странами все глубже проникает в сердца людей, а китайская кухня и ее культурные ценности завоевывает все больше симпатий и признания у российских друзей. Мы как организаторы сегодняшнего праздника убеждены, что кулинарный обмен всегда служит мостиком китайско-российской дружбы, который позволяет нашим народам преодолеть географическое расстояние, лучше понять друг друга и укрепить взаимные симпатии", - поприветствовал участников и гостей фестиваля Генеральный консул КНР в Екатеринбурге Ло Шисюн.

Национальная кухня всегда складывается при определенных обстоятельствах и традициях народа, отметил заместитель представителя МИД России в Екатеринбурге Александр Иванов. "Возможность попробовать кухню другой страны - это возможность разнообразить свою кухню, где-то сравнить, где-то просто немножко переключиться и впоследствии вернуться к своей кухне. В этом есть такой определенный культурный обмен через казалось бы простые вещи, но то, как еда готовится и употребляется, говорит о народе гораздо больше иногда, чем тысячи слов из учебников", - сказал он.

Свердловская область вносит значительный вклад в укрепление российско-китайских отношений, отметила заместитель министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Людмила Берг. "В прошлом году мы отметили 75-летие установления дипломатических отношений между Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией, и конечно столь долгий срок символизирует нашу дружбу, взаимное уважение, равноправие и стратегическое партнерство. <...> Конечно, очень символично, что сегодняшний праздник проходит во время перекрестных Годов дружбы России и Китая, а культура и кухня - это, наверное, те самые сокровенные составляющие народного характера, которые позволяют нам понять друг друга, сблизиться друг с другом и дружить", - сказала она.

О фестивале

Гости фестиваля смогли попробовать такие традиционные блюда китайской кухни, как пельмени цзяоцзы, свинину в сладком кляре гобаожоу и другие национальные блюда Китая. "Китайская кухня, воплощая в себе глубинные традиции пятитысячелетней цивилизации, открывает окно для понимания духовного мира китайской нации: в ней можно найти размышления китайского народа о законах мироздания, уважение к ритмам природы, ценности семейного единства и гармонию, а также стремление к прекрасной жизни. Искусство китайской кулинарии подчеркивает гармоничное сочетание пяти вкусов: кислого, сладкого, горького, острого и соленого. Это как нельзя лучше отражает философскую суть китайской культуры: гармония при сохранении различия", - подчеркнул генеральный консул.

Дипмиссия также провела мастер-классы по чайной церемонии, каллиграфическому написанию китайских иероглифов, игре на традиционном музыкальном инструменте гучжэн и китайской бумажной вырезке, являющейся нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО. Гости фестиваля также смогли получить консультацию китайского врача с применением методов традиционной китайской медицины.

Генконсульство КНР было официально открыто в Екатеринбурге в 2009 году. В его юрисдикцию входят Свердловская, Челябинская, Тюменская, Омская, Новосибирская области и Красноярский край. Дипмиссию в Екатеринбурге с 2024 года возглавляет Ло Шисюн.