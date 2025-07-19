Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что заявки подали уже более 60 человек

СМОЛЕНСК, 19 июля. /ТАСС/. Прием заявок в программу "Герои СВОего времени. Смоленск" для участников и ветеранов СВО без высшего образования продолжается. Свои заявки подали уже более 60 человек, сообщил в Telegram-канале Василий Анохин.

"Изначально программа, которую мы реализуем по поручению президента РФ, была нацелена на подготовку управленцев из числа участников СВО, имеющих высшее образование. Но мы получили множество запросов от бойцов, желающих присоединиться к проекту и без дипломов вузов. Поэтому запустили новое направление, чтобы помочь им с трудоустройством, обучением или открытием бизнеса", - написал Анохин.

По данным главы региона, на данный момент на участие в программе подано более 60 заявок от бойцов без высшего образования.

Отмечается, что один из участников направления Дмитрий Ковалев служил заместителем командира штурмовой роты добровольческого батальона в зоне СВО.

"Ветеран СВО осваивает профессию специалиста по охране труда. После обучения он будет работать в Смоленской районной больнице. Новая профессия позволит ему и дальше защищать, но уже сотрудников гражданского объекта", - пояснил губернатор.