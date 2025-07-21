Спикерами выступят заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Дмитрий Гришунин и ведущий специалист Центра поддержки экспорта (работает на базе центра "Мой бизнес") Виктория Лось

ТАСС, 21 июля. В ТАСС (Новосибирск) состоится пресс-конференция, приуроченная к празднованию Дню работника торговли в Новосибирской области, который отмечается в России 26 июля.

О показателях динамики отрасли в Новосибирской области в 2025 году, об отражении глобальных трендов развития сферы торговли на территории региона, а также об экспорте товаров местных производителей расскажут заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Дмитрий Гришунин и ведущий специалист Центра поддержки экспорта (работает на базе центра "Мой бизнес") Виктория Лось.