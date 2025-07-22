По словам губернатора региона Владимира Владимирова, по итогам прямой линии, в работу краевым министрам и главам направлено более 30 вопросов

СТАВРОПОЛЬ, 22 июля. /ТАСС/. Количество баннеров с фотографиями ставропольцев - участников специальной военной операции (СВО) увеличат на территории Ставропольского края. Их количество на баннерах составит не менее 20%, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Владимиров.

"После разговора с участником СВО в прямом эфире проработаем, чтобы больше по краю было баннеров с фотографиями ставропольцев – участников спецоперации. Хотим, чтобы им были посвящены не меньше 20% рекламных баннеров на Ставрополье", - написал Владимиров.

По его словам, по итогам прямой линии, в работу краевым министрам и главам направлено более 30 вопросов.

"Самый большой блок поручений – краевому министерству ЖКХ. Оно должно как можно скорее запустить в работу единый телефон горячей линии по вопросам водоснабжения. По обращениям людей обеспечить регулярный подвоз воды жителям Светлограда в случае перебоев на водопроводе. Направить специалистов фонда капремонта в города КМВ для консультирования жителей, разобраться с задержкой доставки платежек за услуги ЖКХ в Пятигорске", - говорится в сообщении.

Краевому министерству дорожного хозяйства и транспорта поручено проработать возможность включения тех муниципальных автодорог, которые проходят по территории дачных товариществ, в краевые программы ремонта. Кроме того, ведомству предстоит разобраться с вопросами, связанными с организацией работы общественного транспорта.