Более 50 школьников и педагогов из Вьетнама прошли обучение в летней школе в МЭИ

Мероприятие стало частью реализации дорожной карты Российско-Вьетнамского консорциума технических университетов, председателем которого является НИУ "МЭИ"

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. III Российско-Вьетнамская летняя школа в рамках развития консорциума технических университетов завершилась в НИУ "МЭИ". В образовательной программе приняли участие 55 школьников и педагогов из Вьетнама, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Со 2 по 23 июля в НИУ "МЭИ" прошла III Российско-Вьетнамская летняя школа для учащихся специализированной школы имени Хоанг Ван Тху (г. Хоабинь, Вьетнам). В образовательной программе приняли участие 55 школьников и педагогов, которые прошли интенсивный курс русского языка, познакомились с современными технологиями и культурой России.

"Мероприятие стало частью реализации дорожной карты Российско-Вьетнамского консорциума технических университетов, председателем которого является НИУ "МЭИ". Консорциум объединяет вузы двух стран для развития совместных образовательных программ, научных проектов и академической мобильности", - рассказали в пресс-службе.

Программа школы включала ежедневные занятия по русскому языку, организованные кафедрой русского языка как иностранного НИУ "МЭИ". Школьники изучали фонетику, грамматику, основы речевого этикета и значительно повысили уровень владения языком. Участники школы приняли участие в мастер-классах по современным энергетическим технологиям в рамках проекта "Школа юного энергетика", а также познакомились с университетом в ходе экскурсии в учебные и научные лаборатории. Неотъемлемой частью знакомства с русской культурой стали экскурсии по Москве и Санкт-Петербургу, в ходе которых участники школы смогли посетить главные достопримечательности городов.

"НИУ "МЭИ" сотрудничает с Вьетнамом более 65 лет, готовя специалистов для энергетической отрасли страны. Сегодня выпускники университета занимают ведущие позиции в энергетических корпорациях Вьетнама. Совместные проекты охватывают области возобновляемой энергетики, цифровизации энергосистем и кибербезопасности. Я уверен, что инициатива проведения подобных образовательных интенсивов подтверждает роль МЭИ как ключевого участника научно-образовательного взаимодействия России и Вьетнама и является важным этапом в реализации долгосрочных стратегических инициатив консорциума", – поделился ректор вуза Николай Рогалев.