ТАСС, 23 июля. Команда студентов БФУ им. И. Канта работает над созданием мобильного приложения для учета посещаемости студентов на парах. По задумке стартаперов, в начале занятия преподаватель сможет запустить программу на своем смартфоне, активируя передачу Bluetooth-сигнала. Гаджеты студентов будут автоматически фиксировать этот сигнал и направлять уведомление о присутствии обучающегося. Если у студента возникнут проблемы с Bluetooth, разработчики предусмотрели возможность ввода PIN-кода вручную.
"Разработка позволит упростить и ускорить процесс учета посещаемости. Мы хотим, чтобы преподаватели не тратили время на перекличку, студенты не ждали в очереди, а администрация видела статистику и могла быстро реагировать. Модуль можно будет интегрировать в общую цифровую экосистему БФУ: вход через SSO, данные подтягиваются из базы данных вуза — все работает в одной системе. Такое решение очень удобно и эффективно для образовательного процесса", — рассказал автор проекта и один из разработчиков, выпускник БФУ им. И. Канта Владимир Скворцов.
Команда выпускников Института высоких технологий БФУ им. И. Канта Владимир Скворцов, Марк Плетенский, а также студент Череповецкого госуниверситета представили демо-версию на защите выпускной работы.
И. о. ректора БФУ им. И. Канта Максим Демин предложил команде доработать проект и внедрить в кампусе "Кантиана" в рамках нацпроекта "Молодежь и дети", который отроет свои двери уже в 2026 году.
"Развитие цифровой экосистемы в кампусе "Кантиана" — это важный аспект в формировании современного образовательного пространства. Очень важно, что в этом процессе участвуют сами студенты. Ребята взяли на себя ответственность и предложили идею для развития интеллектуальной среды, в которой сами хотели бы учиться. Так, вместе мы строим технологическое и комфортное будущее!"
Проект также поддержан федеральной программой "Приоритет 2030".