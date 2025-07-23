Разработка позволит упростить и ускорить процесс учета посещаемости, отметил выпускник университета Владимир Скворцов

ТАСС, 23 июля. Команда студентов БФУ им. И. Канта работает над созданием мобильного приложения для учета посещаемости студентов на парах. По задумке стартаперов, в начале занятия преподаватель сможет запустить программу на своем смартфоне, активируя передачу Bluetooth-сигнала. Гаджеты студентов будут автоматически фиксировать этот сигнал и направлять уведомление о присутствии обучающегося. Если у студента возникнут проблемы с Bluetooth, разработчики предусмотрели возможность ввода PIN-кода вручную.

"Разработка позволит упростить и ускорить процесс учета посещаемости. Мы хотим, чтобы преподаватели не тратили время на перекличку, студенты не ждали в очереди, а администрация видела статистику и могла быстро реагировать. Модуль можно будет интегрировать в общую цифровую экосистему БФУ: вход через SSO, данные подтягиваются из базы данных вуза — все работает в одной системе. Такое решение очень удобно и эффективно для образовательного процесса", — рассказал автор проекта и один из разработчиков, выпускник БФУ им. И. Канта Владимир Скворцов.

Команда выпускников Института высоких технологий БФУ им. И. Канта Владимир Скворцов, Марк Плетенский, а также студент Череповецкого госуниверситета представили демо-версию на защите выпускной работы.

И. о. ректора БФУ им. И. Канта Максим Демин предложил команде доработать проект и внедрить в кампусе "Кантиана" в рамках нацпроекта "Молодежь и дети", который отроет свои двери уже в 2026 году.

"Развитие цифровой экосистемы в кампусе "Кантиана" — это важный аспект в формировании современного образовательного пространства. Очень важно, что в этом процессе участвуют сами студенты. Ребята взяли на себя ответственность и предложили идею для развития интеллектуальной среды, в которой сами хотели бы учиться. Так, вместе мы строим технологическое и комфортное будущее!"

Проект также поддержан федеральной программой "Приоритет 2030".