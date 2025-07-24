В сфере здравоохранения работы по подготовке к отопительному сезону выполнены более чем на 30%, отметил губернатор региона Василий Анохин

СМОЛЕНСК, 23 июля. /ТАСС/. Свыше 3 тыс. 700 многоквартирных домов Смоленской области подготовлено к предстоящему отопительному сезону, что составляет более 50% от плана. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

"На личном контроле держу подготовку к предстоящему отопительному сезону. Необходимо своевременно провести ремонтные работы, проверить системы и объекты теплоснабжения. На данный момент уже подготовлено более 3 тыс. 700 многоквартирных домов - это 57% от плана. Почти такой же показатель в сфере образования - к зиме готовы свыше 170 школ и 149 детских садов", - сказал Анохин.

По его словам, в сфере здравоохранения работы по подготовке к отопительному сезону выполнены более чем на 30%.

"Ведется подготовка инженерной инфраструктуры: котельных, тепловых и водопроводных сетей. Постепенно приводим в порядок и модернизируем объекты теплоснабжения. Наша общая задача с главами муниципальных образований - обеспечить стабильную и бесперебойную работу объектов инфраструктуры, тепло и комфорт для жителей региона в зимний период", - пояснил Анохин.

Губернатор отметил, что за последние два года в Смоленской области был проведен капитальный ремонт более 200 объектов коммунальной инфраструктуры и ремонт почти 90 км теплосетей, построено пять новых котельных.