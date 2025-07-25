Солнцев совместно с председателем ФНПР провел встречу с профсоюзным активом области

Председатель Сергей Черногаев отметил, что объединение профсоюзов Оренбургской области демонстрирует хорошие показатели

ОРЕНБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Председатель Федерации Независимых Профсоюзов России (ФНПР) Сергей Черногаев впервые посетил Оренбургскую область, где совместно с врио губернатора региона Евгением Солнцевым провел рабочую встречу с профсоюзным активом области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Черногаев и врио губернатора Оренбургской области встретились в региональном центре с профсоюзным активом Оренбуржья. Ранее, 23 июля, Сергей Черногаев посетил особую экономическую зону "Оренбуржье", - говорится в сообщении.

Председатель ФНПР отметил, что объединение профсоюзов Оренбургской области демонстрирует хорошие показатели.

"Это, действительно, современные производства, достойные рабочие места. Наша с вами задача - на всех предприятиях создать профсоюзную организацию. Это, в том числе, и ваша перспектива работы. Надеюсь, что в следующий визит встречусь в особой экономической зоне "Оренбуржье" с местным профактивом, по крайней мере, в планах такое есть", - сказал Черногаев, чьи слова цитирует пресс-служба.

По его словам, профсоюзы играют важную роль в вопросах сохранения профессионального долголетия. "Сегодня действует двадцатипроцентная скидка для членов профсоюза, проводится необходимая работа для упрощения ее получения", - добавил Черногаев, его слова приводятся в сообщении.

В свою очередь, врио губернатора Оренбургской области пояснил, что правительство региона планирует помогать развивать трудовые коллективы. "Профсоюзы - это же совместная работа работодателей и трудового коллектива. Важно согласовывать интересы и работодателей, и работников и обеспечивать достойную заработную плату сотрудникам предприятий", - отметил Солнцев, чьи слова приводятся в сообщении.