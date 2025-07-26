По словам губернатора Василия Анохина, в регионе также усилили контроль в сфере миграции

СМОЛЕНСК, 25 июля. /ТАСС/. Уровень преступности в Смоленской области снизился более чем на 10% в 2025 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Анохин.

"Подведены промежуточные итоги работы регионального Управления МВД России за первое полугодие. Позитивные изменения сразу по ряду показателей. Уровень преступности в области снизился более чем на 10%, количество тяжких и особо тяжких преступлений - почти на 15%, а личная преступность сократилась на четверть", - сказал Анохин.

По его словам, в регионе также усилен контроль в сфере миграции. "С учетом международной обстановки и приграничного положения региона, надзор в этом направлении стал более системным", - пояснил губернатор.

Анохин отметил, что в области для сотрудников органов внутренних дел действуют дополнительные меры поддержки. В частности, в 2024 году выплату в размере 30 тыс. рублей из областного бюджета ежеквартально получали 60 человек. Общий объем выплаченных средств превысил 7 млн рублей. В текущем году на ежеквартальные выплаты более чем 160 сотрудникам предусмотрено порядка 20 млн рублей.

Помимо этого, правительство региона планирует использовать современные цифровые технологии для повышения эффективности работы правоохранительных органов, добавил Анохин.

"Опыт регионов России показывает, что сегодня более 45% преступлений раскрывается с помощью систем видеофиксации. Это подтверждает необходимость перехода работы следственных органов на новый цифровой уровень. Для этих целей в работе будем использовать систему видеоаналитики "Сфера", разработанную Правительством Московской области. Она показывает высокую эффективность на протяжении пяти лет", - сказал губернатор.