Матушкин: в Тамбовской области выплаты контрактникам повысили до 1 млн 100 тыс. рублей

По словам председателя парламента, депутаты регионального парламента также регулярно приобретают и передают участникам СВО необходимую технику, оборудование, инструменты, маскировочные сети и медикаменты

ТАМБОВ, 30 июля. /ТАСС/. Выплаты отдельным категориям граждан, заключившим контракт для выполнения задач специальной военной операции, повысили до 1 млн 100 тыс. рублей в Тамбовской области. Об этом сообщила пресс-служба областной думы со ссылкой на председателя парламента Евгения Матушкина.

"В целях предоставления дополнительных мер социальной поддержки принят закон, инициированный врио главы Тамбовской области Евгением Первышовым, об увеличении размера предоставляемой выплаты до 1 млн 100 тыс. рублей отдельным категориям граждан, заключившим контракт для выполнения задач СВО. Система мер поддержки, в том числе в трудоустройстве постоянно совершенствуется", - сказал Матушкин.

По его словам, депутаты регионального парламента также регулярно приобретают и передают участникам СВО необходимую технику, оборудование, инструменты, маскировочные сети и медикаменты. "Задача органов власти - оказывать участникам и ветеранам СВО, членам их семей всестороннюю поддержку, чтобы наши защитники чувствовали заботу, знали, что пока они на фронте, их близкие не остаются без внимания, помощи в трудных ситуациях", - добавил председатель областной думы.

Как проинформировали в пресс-службе, 25 июля завершилась весенняя сессия Тамбовской областной Думы. В период с января по июль текущего года состоялось 9 заседаний, было принято 85 законов. В частности, внесены изменения в бюджет области на 2025 год, в соответствии с которыми доходная часть увеличена на 4,1 млрд рублей за счет роста экономики и собственных доходов региона.

"Работа над главным финансовым документом области ведется на протяжении всего года. Так, в июне были подведены итоги исполнения бюджета за 2024 год. Важно, что меры, принятые правительством области для поддержки экономики и социальной сферы, позволили обеспечить выполнение всех расходных обязательств Тамбовской области. Бюджет сохранил социальную направленность", - пояснил Матушкин.

Помимо этого, на заседании региональной Думы в год празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне было принято постановление о присвоении городам Тамбову, Мичуринску, Моршанску, рабочему поселку Первомайский почетного звания Тамбовской области «Населенный пункт трудовой славы», добавили в сообщении. Кроме того, депутаты парламента единогласно поддержали законопроект о предоставлении более 2,5 тыс. ветеранам ВОВ, проживающим в области, единовременной выплаты в связи с 80-летием Победы.