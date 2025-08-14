Паслер посетил социальные объекты и градообразующее предприятие в Полевском

Врио губернатора Свердловской области проверил обновление общественных территорий, образовательных и культурных учреждений, оценил работу Северского трубного завода

ТАСС, 14 августа. Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер в ходе рабочей поездки в Полевской проверил ремонты и благоустройство социальных объектов промышленного центра, обновление инфраструктуры образовательных и культурных учреждений, а на Северском трубном заводе оценил работу трубопрокатного цеха №1. Об этом рассказали в департаменте информационной политики региона.

"В прошлом году градообразующее предприятие отметило 285-летний юбилей. Стальная заготовка, бесшовные горячекатаные, а также круглые и профильные электросварные стальные трубы, которые выпускает СТЗ, используются в энергетике, при строительстве трубопроводов различного назначения, в машиностроении, коммунальном хозяйстве. Оценил работу трубопрокатного цеха №1, производственная мощность которого составляет до 500 тысяч тонн труб в год. Северский трубный завод - отличный пример социально ответственного производства. На его балансе находятся культурные и спортивные учреждения города, а для пяти тысяч сотрудников и жителей Полевского работает собственный современный лечебно-оздоровительный центр. На площадке предприятия действует филиал корпоративного университета Трубной Металлургической Компании", - написал Паслер в своем Telegram-канале.

Глава региона на территории завода посетил музейный комплекс "Северская домна" - объект культурного наследия федерального значения. "Поставил задачу - внедрить интерактивные решения в экспозицию завода-музея. Чтобы маленькие гости могли потрогать, включить, запустить - почувствовать себя частью промышленного гиганта", - написал он.

Объекты социальной сферы и образования

Врио губернатора отметил, что в городе модернизируется сразу несколько важных для жителей соцобъектов. "Завершается ремонт в Центре культуры и народного творчества. <…> Поручил закончить работы к 1 сентября. В соответствии с графиком ведется благоустройство "Самого южного парка" в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды". Осенью следующего года у горожан появится современная площадка для мероприятий, скейт-парк, спортивные и детские игровые зоны. Окончания капитального ремонта в школе-лицей №4 по улице Степана Разина ждут 550 юных жителей Полевского. Тем не менее фиксируется серьезное отставание от графика. Поставил задачу - максимально ускорить работы, конечно, без рисков для качества, например, увеличить число специалистов. Если подрядчик не успеет завершить капремонт в предусмотренный контрактом срок - 9 сентября, будут применены соответствующие штрафные санкции. Для обучения детей временно определен другой корпус школы", - написал глава региона.