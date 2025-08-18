Одним из спикеров выступит министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь

ТАСС, 18 августа . В ТАСС (Новосибирск) состоится пресс-конференция о программе конференции "Отечественный софт: путь к технологическому лидерству", которая пройдет в Новосибирской области в рамках "Технопрома - 2025".

О доле российских программных продуктов на рынке и перспективах внедрения отечественного софта в промышленности, о программе конференции, ключевых спикерах, количестве и географии участников расскажут министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь, руководитель проектного офиса министерства Елена Профорук и исполнительный директор Ассоциации разработчиков программных продуктов "Отечественный софт" Ренат Лашин (по видеосвязи).