Одним из спикеров выступит министр образования Новосибирской области Мария Жафярова

ТАСС, 21 августа . В ТАСС (Новосибирск) состоится пресс-конференция об итогах вступительной кампании в учреждения среднего профессионального образования Новосибирской области и планах их развития в новом учебном году.

О количестве принятых учащихся, о наиболее популярных специальностях, а также о трудоустройстве выпускников расскажут министр образования Новосибирской области Мария Жафярова и руководители образовательных учреждений - директор Новосибирского колледжа электроники и вычислительной техники Андрей Безгеймер и директор Новосибирского технологического колледжа питания Михаил Ермолаев.