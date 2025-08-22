В акции приняли участие студенты РУДН

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Свыше 200 студентов Российского университета дружбы народов (РУДН) из 90 стран развернули на главной площади университета триколор размером 50 на 27 м по случаю Дня Государственного флага. Об этом сообщил ректор университета Олег Ястребов в своем Telegram-канале, также поздравив студентов с праздником.

"Сегодня, в День Государственного флага России, более чем 200 студентов из 90 стран развернули на главной площади университета триколор размером 50 на 27 метров", - написал Ястребов.

Он отметил, что сегодня чествуется один из важнейших символов страны - Государственный флаг России. "Он объединяет миллионы людей, символизирует ценности и важнейшие вехи истории нашей страны и придает силы для движения вперед в больших делах на благо России", - сказал ректор РУДН.

По словам Ястребова, в РУДН имени Патриса Лумумбы под триколором учатся, дружат и делятся своей культурой студенты из 170 стран. "Пусть в наших сердцах всегда живут любовь к Родине и гордость за ее достижения, а у иностранных студентов и коллег, видящих наше отношение к родной стране, приумножается уважение и укрепляется стремление к участию в проектах России и сотрудничеству", - заключил он.