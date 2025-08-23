Губернатор региона встретился с министром сельского хозяйства России

ТАСС, 23 августа. Развитие сельских территорий и достижения агропромышленного комплекса Смоленской области стали ключевыми темами встречи губернатора Василия Анохина с министром сельского хозяйства России Оксаной Лут, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

"Представил министру проект долгосрочного плана развития опорного пункта г. Починка в рамках федеральной программы "Комплексное развитие сельских территорий". Планируем реализовать ряд инициатив в окружном центре. Это реконструкция стадиона, строительство детского сада на 150 мест, строительство блочно-модульной котельной, капитальный ремонт средней школы №2, закупка нового оборудования для районной больницы, благоустройство детской площадки. В случае федеральной поддержки проект начнем реализовывать уже в 2026 году, а размер финансирования составит около 1,5 млрд рублей", - написал он.

Также Анохин рассказал о достижениях смоленского АПК. "По ряду позиций мы находимся на лидирующих позициях. В рамках федерального проекта "Кадры в АПК" поделился нашей инициативой по строительству домов и квартир для профессорско-преподавательского состава сельскохозяйственной академии в Смоленске. В 2025 году обеспечим жильем 57 семей, трудящихся в вузе. На эти цели из федерального бюджета в область направят более 200 млн рублей дополнительного финансирования", - добавил губернатор, поблагодарив министра за продуктивную встречу и поддержку региона.