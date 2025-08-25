Студентами бакалавриата и специалитета уже стали 1 995 человек

ТАСС, 25 августа. Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева фиксирует высокий интерес со стороны абитуриентов, в 2025 году они подали более 111 тыс. заявлений на все уровни и формы обучения.

Студентами бакалавриата и специалитета учебного заведения уже стали 1 995 человек, со средним балом ЕГЭ - 75.

Наибольший интерес у абитуриентов в 2025 году вызвали программы бакалавриата и специалитета по направлениям: биотехнология - 8332 заявления, ветеринария - 7245 заявлений, агрономия - 6649 заявлений.

Также зафиксирован высокий спрос на образовательные программы, такие как информационные системы и технологии - 6342 заявления и прикладная информатика - 3232 заявления.

Тимирязевская академия является первым и единственным аграрным вузом России, который вошел в Мировой рейтинг лучших вузов QS в 2024 году. В Московском международном рейтинге вузов "Три миссии университета", за 2024 год в предметной области "Сельское хозяйство" - Академия занимает 1 место.

В текущем году в Тимирязевку поступило более 10 олимпиадников - победителей и призеров престижных всероссийских и перечневых олимпиад, включенных в список Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.