На Среднем Урале оценили эффект от предоставления предприятиям налоговых инвествычетов

Председатель облпарламента Людмила Бабушкина сообщила, что совокупный экономический эффект составил 214 млрд рублей, создано 8 тыс. рабочих мест

ТАСС, 29 августа. Совокупный экономический эффект от предусмотренных региональными законами налоговых инвествычетов предприятиям Свердловской области составил 214 млрд рублей. Об этом сообщают в управлении информационной политики областного заксобрания со ссылкой на председателя парламента Людмилу Бабушкину.

"Политика предоставления предприятиям региона налоговых инвестиционных вычетов уже дает положительные результаты. К примеру, 2023 году объем предоставленных предприятиям налоговых инвествычетов составил 29 миллиардов рублей, в 2024 году - 31 миллиард. А совокупный экономический эффект от этого достиг 214 миллиардов рублей. В регионе удалось создать 8 тысяч новых рабочих мест", - цитируют Бабушкину по итогам ее участия в расширенном заседании Совета Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП).

Главной темой мероприятия стало обсуждение значимых для развития региона проектов. В числе проектов, обсуждавшихся на заседании, речь шла о строительстве нового энергоблока Белоярской АЭС и расширении производственных мощностей для выпуска высокоскоростных поездов. "Заседание проходит в очень непростое время, когда требуется концентрация всех ресурсов. Законодательное собрание и исполнительные органы власти региона работают во взаимодействии со Свердловским областным Союзом промышленников и предпринимателей. У нас принят пакет налоговых преференций для поддержки предприятий нашего региона. Действуют областные законы, предусматривающие налоговые вычеты для промышленников, вкладывающих средства в модернизацию учреждений среднего профессионального образования. Сегодня представлены масштабные инициативы, которые придадут мощный импульс развитию Среднего Урала. Наша общая задача – сделать все возможное для их успешного воплощения", - отметила Бабушкина.

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога констатировал, что, несмотря на санкционное давление, промышленность Среднего Урала демонстрирует устойчивость и готовность к решению задач, поставленных президентом России.

О союзе

СОСПП - некоммерческое объединение работодателей, физических и юридических лиц, отраслевых объединений промышленников, предпринимателей и коммерческих организаций Свердловской области. Образован в 1991 году. В его состав входит большинство крупных и средних предприятий, работающих на территории региона, и 15 отраслевых региональных союзов. Совокупный объем производства на предприятиях-членах СОСПП составляет около 70% от общепромышленного производства в регионе.