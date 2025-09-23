Губернатор Василий Анохин отметил, что за два года недостаток персонала в фельдшерско-акушерских пунктах региона удалось сократить вдвое

ТАСС, 23 сентября. В Смоленской области ведется масштабная работа по привлечению молодых медицинских работников на село, рассказали сегодня в пресс-службе правительства региона.

"Добиться позитивной динамики удается благодаря заключению целевых договоров с молодыми специалистами, а также реализации программы "Земский фельдшер", действующей в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", - сказано в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что своем докладе президенту РФ в ходе рабочей встречи губернатор Василий Анохин отмечал, что за два года недостаток персонала в ФАПах Смоленщины удалось сократить в два раза. За это время в систему здравоохранения привлечено более 500 молодых специалистов, порядка 130 из них – по договорам о целевом обучении. На сегодняшний день в регионе функционируют 433 ФАПа, в которых трудятся 314 молодых специалистов.

"Каждый молодой профессионал, завершивший целевое обучение, может рассчитывать на единовременную выплату в рамках региональных мер поддержки. А именно, 100 тысяч рублей получают фельдшеры и медсестры со средним медицинским образованием, работающие на станциях скорой медицинской помощи, 200 тысяч рублей – выпускники с высшим медицинским образованием, исполняющие обязательства по договору о целевом обучении", - сказано в пресс-релизе.

В пресс-службе добавили, что в рамках программы "Земский фельдшер" для работы в сельской местности с 2023 года были привлечены и получили единовременные компенсационные выплаты в размере 500 тыс. рублей 27 человек. Предоставление этих средств предусматривает обязательную отработку медика на селе в течение пяти лет.

"Развитие системы здравоохранения остается для нас приоритетной задачей. Мы продолжаем системную работу по совершенствованию сферы: капитально ремонтируем учреждения, строим новые лечебные корпуса, обновляем оборудование. Но чтобы все это работало эффективно, необходимы грамотные и ответственные профессионалы. Для нас крайне важно, чтобы выпускники вузов и колледжей оставались работать в регионе", - приводятся в сообщении слова Анохина.