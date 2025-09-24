Свыше 2 млн жителей Кубани прошли диспансеризацию с начала года

Среди наиболее часто выявляемых заболеваний - болезни системы кровообращения, органов пищеварения и дыхания, а также онкологические заболевания

КРАСНОДАР, 24 сентября. /ТАСС/. Более 2 млн жителей Краснодарского края прошли диспансеризацию и профилактические осмотры с начала 2025 года, в ходе обследований было выявлено около 154 тыс. ранее не диагностированных заболеваний, сообщат министерство здравоохранения региона.



"С начала года диспансеризацию и профилактические осмотры на Кубани прошли более 2 млн граждан. Ответственное отношение к своему здоровью помогает не только улучшить качество жизни, но и позволяет увеличить её продолжительность. Так, с начала года, благодаря профосмотрам и диспансеризации у жителей Кубани выявили 154 тыс. заболеваний, о которых они даже не подозревали", - отмечается в сообщении.



По итогам 2024 года диспансеризацию в регионе прошли 3 млн человек. Как уточнили ТАСС в министерстве здравоохранения региона, по итогам текущего года показатель по числу прошедших диспансеризацию ожидается на текущем уровне. "В планах также почти 3 млн человек", - сказали в министерстве.



Среди наиболее часто выявляемых заболеваний - болезни системы кровообращения, органов пищеварения и дыхания, а также онкологические заболевания. Наибольшее количество новых диагнозов, по данным ведомства, связано с сердечно-сосудистой системой.



Записаться на обследование можно через портал "Госуслуги", по телефону поликлиники или лично в регистратуре, напомнили в министерстве.