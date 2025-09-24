Делегация Смоленщины приняла участие в стратегической сессии в НИУ МГСУ, посвященной реализации федпроекта "Создание сети современных кампусов" нацпроекта "Молодежь и дети"

ТАСС, 24 сентября. В Смоленске начинается работа по проектированию объектов межвузовского кампуса "Гагарин". Об этом сообщают в пресс-службе правительства Смоленской области по итогам работы делегации региона в стратегической сессии, посвященной реализации федерального проекта "Создание сети современных кампусов" нацпроекта "Молодежь и дети". Мероприятие прошло 17 сентября на базе Национального исследовательского Московского государственного строительного университета (НИУ МГСУ).

"В рамках сессии обсуждались вопросы проектирования, строительства и эксплуатации кампусов с учетом требований цифровизации, применения цифровых двойников. Практический опыт цифровых решений был представлен успешными примерами кампусов Перми, Нижнего Новгорода, Новосибирска, МГТУ им. Н.Э. Баумана, что поможет учесть необходимые цифровые параметры на этапе проектирования объектов кампуса "Гагарин" в Смоленске", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что рамках первой очереди предусмотрено строительство учебно-административного корпуса, лабораторного и учебно-производственного корпусов, корпуса креативных индустрий, а также реконструкция общежития для преподавателей. В студенческом городке будут учиться, проводить исследования, реализовывать научные проекты.

В пресс-службе напомнили, что в ходе рабочей встречи президента страны и губернатора Смоленской области 10 сентября в Кремле шла речь в том числе о реализации проекта по строительству межвузовского кампуса. "Глава региона также доложил президенту о том, что у смоленской молодежи есть возможность на базе СмолГУ получить образование в ведущих вузах Москвы. Это стало возможным благодаря разработке и учреждению специальных сетевых программ с ключевыми ведущими высшими учебными заведениями страны. Программа двух дипломов запущена совместно с МАИ, Высшей школой экономики и МГТУ имени Баумана", - отмечается в пресс-релизе.

О мероприятии

Стратегическая сессия "Кампусы мирового уровня" прошла в рамках III Международного научно-практического симпозиума "Будущее строительной отрасли: вызовы и перспективы развития" на базе НИУ МГСУ. В состав смоленской делегации вошли представители облправительства в сферах образования и цифрового развития, а также Смоленского государственного университета.