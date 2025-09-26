ТАСС, 26 сентября. Замруководителя рабочей группы Минстроя России по реализации проекта "Умный город" Анатолий Курманов вручил главе Курганской области Вадиму Шумкову награду за третье место в III Национальной премии "Умный город" в номинации "Прорыв года" на II Межрегиональном форуме "Про IT. Цифровизация реального сектора экономики" в Кургане, сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора.
"Курганская область в номинации "Прорыв года" со своим IT-решением по организации работы ресурсоснабжающих организаций заняла третье место. Это очень почетная история, потому что более нескольких тысяч заявок мы получили в этом году на премию, и только четыре из них в каждой номинации были удостоены награды. <…> В прошлом году на форуме мы говорили о том, что Курганской области надо бы активизироваться в "Умном городе", в этом году все показатели выполнены, все муниципалитеты в "зеленой" зоне, и национальную премию получили", - сказал Курманов.
Он также отметил положительные "продвижки" в целом в IT-направлении в регионе, подчеркнув важность такой динамики в вопросе удержания кадров на территории. "Это то направление, куда надо двигаться, чтобы ребята оставались здесь, видели результат своей работы, были востребованными на своей родине", - считает Курманов.
Отмечается, что заявки на премию были поданы из 57 регионов, 164 проекта получили награды, в их числе и Курганская область.