Регион вошел в число призеров Национальной премии со своим IT-решением по организации работы ресурсоснабжающих организаций

ТАСС, 26 сентября. Замруководителя рабочей группы Минстроя России по реализации проекта "Умный город" Анатолий Курманов вручил главе Курганской области Вадиму Шумкову награду за третье место в III Национальной премии "Умный город" в номинации "Прорыв года" на II Межрегиональном форуме "Про IT. Цифровизация реального сектора экономики" в Кургане, сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора.

"Курганская область в номинации "Прорыв года" со своим IT-решением по организации работы ресурсоснабжающих организаций заняла третье место. Это очень почетная история, потому что более нескольких тысяч заявок мы получили в этом году на премию, и только четыре из них в каждой номинации были удостоены награды. <…> В прошлом году на форуме мы говорили о том, что Курганской области надо бы активизироваться в "Умном городе", в этом году все показатели выполнены, все муниципалитеты в "зеленой" зоне, и национальную премию получили", - сказал Курманов.

Он также отметил положительные "продвижки" в целом в IT-направлении в регионе, подчеркнув важность такой динамики в вопросе удержания кадров на территории. "Это то направление, куда надо двигаться, чтобы ребята оставались здесь, видели результат своей работы, были востребованными на своей родине", - считает Курманов.

Отмечается, что заявки на премию были поданы из 57 регионов, 164 проекта получили награды, в их числе и Курганская область.