Памятное место освятил митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор

СМОЛЕНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Новая смотровая площадка со самым высоким в регионе флагштоком открыта в Смоленске. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем Telegram-канале.

"В честь 82-й годовщины освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков в историческом центре Смоленска, на берегу Днепра, на Никольском переулке открыли новую смотровую площадку. Здесь установили самый высокий в области флагшток высотой 35 метров. На нем развевается триколор размером 9 на 3 метра", - сообщил Анохин.

По словам губернатора, памятное место освятил митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор. Мероприятие объединило десятки неравнодушных смолян и гостей города, офицеров, духовенство, молодежь.

Анохин подчеркнул, что Смоленск - западный форпост России, город с героическим прошлым. Для региона триколор - напоминание о подвигах предков и гордость за участников СВО, которые сейчас защищают Родину под российским флагом.