ОРЕНБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Новая школа на улице Гаранькина строится в рамках нацпроекта "Образование". До конца года ее введут в эксплуатацию, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.

"Это самая большая школа в регионе. В проект вложены значительные средства из федерального и регионального бюджетов. Можно сказать, что сейчас объект на финишной прямой. До конца года школу введут в эксплуатацию. На данный момент готовность уже более 80 %. Проверил готовность инженерных коммуникаций. Скоро запустим отопление, и настройка этого процесса должна пройти без сбоев", - написал Солнцев.

По данным губернатора, новая школа рассчитана на 1 755 мест. Начальный блок изолирован, среднее и старшее звено находятся в другой части здания. Кроме стандартных учебных классов, там предусмотрены универсальные помещения для групп продленного дня. В школе разместятся четыре спортивных зала разной площади, библиотека, лаборатории, мастерские по обработке дерева и металла, кабинет домоводства и кулинарии.

"Так как школу достроим до конца этого года, дал поручение министерству образования уже в январе перевести детей и запустить образовательный процесс. До этого времени нужно также решить вопрос с пешеходным переходом и установкой дополнительного светофора на улице Гаранькина", - подчеркнул глава региона