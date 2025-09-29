Солнцев: свыше 480 тыс. т подсолнечника собрано в Оренбургской области

Лидерами по объемам намолота стали Курманаевский, Бузулукский и Тоцкий районы

ОРЕНБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Более 480 тыс. тонн подсолнечника собрано в Оренбургской области при средней урожайности 12,2 ц/га. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Солнцев в своем Telegram-канале.

"На сегодня убрано 28% от всей засеянной площади – это 396 тыс. гектаров. Намолочено более 480 тыс. тонн при средней урожайности 12,2 ц/га", - написал Солнцев.

Губернатор отметил, что в текущем году аграриям предстоит убрать почти 1,5 млн га подсолнечника, что на 220 тыс. га больше показателей 2024 года. "Впереди у аграриев ещё много работы, лето выдалось урожайным. Задел хороший!" - добавил он.

Лидерами по объемам намолота стали Курманаевский, Бузулукский и Тоцкий районы. Наивысшие показатели урожайности зафиксированы в Асекеевском, Матвеевском и Северном районах области.