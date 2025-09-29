За 15 лет училище подготовило и выпустило 1 146 кадет

ОРЕНБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ Виктор Горемыкин и губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев поздравили кадет и преподавателей с юбилеем Президентского кадетского училища. В этом году учреждение отмечает 15-летие, сообщил в своем Telegram-канале глава региона.

"Это первое в стране училище, открытое по инициативе президента. Для Оренбуржья это было и всегда будет знаковым событием. Растить патриотов своей страны здесь умели всегда. Училище создано на базе легендарного Оренбургского высшего зенитного ракетного училища", - написал губернатор.

По его словам, преемственность продолжена теперь в рамках воспитания молодого поколения. "За 15 лет училище подготовило и выпустило 1 146 кадет. Это современная образовательная площадка, где обучение проходят юноши со всей страны. И это будущая элита российского общества", - сообщил Солнцев.

Глава региона также добавил, что15-летие Президентского кадетского училища совпало с проведением третьего Международного турнира операторов БПЛА. На территории оренбургского училища собрались команды со всей страны, в том числе и из соседних государств: Беларуси, Казахстана, Узбекистана.

"Целая неделя была у воспитанников проявить свои знания и умения. И сегодня в командном первенстве определили победителей. Третье место у Тюменской области, второе – у Кемеровской. Победителем турнира стала команда Оренбуржья!", - подчеркнул глава области