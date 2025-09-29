Солнцев и замминистра обороны РФ Горемыкин посетили военный госпиталь в Оренбуржье

Также была проведена встреча с семьями военнослужащих

ОРЕНБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ Виктор Горемыкин в рамках рабочей поездки посетил военный госпиталь в Оренбуржье. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.

"Утром вместе с Виктором Петровичем посетили военный госпиталь. Там сейчас получают лечение ветераны СВО из разных уголков страны. Многие из них за выполнение боевых задач удостоены государственных наград. И сегодня они торжественно переданы героям, среди которых пять оренбуржцев", - написал Солнцев.

Глава региона добавил, что также вместе с заместителем министра была проведена встреча с семьями военнослужащих. "Такие встречи нужны как членам семей, так и нам. Жены бойцов рассказали, какая помощь еще требуется в данный момент. Взяли на контроль", - добавил губернатор.