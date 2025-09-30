Матушкин: врачи узкого профиля смогут получить выплату в размере 1 млн рублей

Председатель областной Думы отметил, что врачи узкого профиля требуются в учреждениях здравоохранения в таких городах, как Тамбов и Мичуринск

ТАСС, 30 сентября. На сентябрьском заседании Тамбовской областной Думы депутаты во главе с ее председателем Евгением Матушкиным расширили перечень категорий медицинских работников, которым будет предоставляться единовременная компенсационная выплата в размере одного миллиона рублей. Речь идет о специалистах, трудоустроившихся в областные медицинские организации в городах с численностью населения свыше 50 тыс. человек, пояснил председатель областной Думы.

"Теперь такую выплату смогут получить врачи-специалисты лабораторно-диагностического профиля: врач клинической лабораторной диагностики, врач-рентгенолог, врач ультразвуковой диагностики, врач функциональной диагностики, врач-бактериолог, а также специалисты психиатрического профиля: врач-психиатр, врач-психиатр-нарколог, врач-психиатр участковый, врач-психиатр детский, врач-психиатр детский участковый, врач-психотерапевт", - пояснил председатель областной Думы.

Ранее эта мера поддержки распространялась на таких специалистов, как участковые терапевты, педиатры, кардиологи, хирурги, онкологи, неврологи, инфекционисты. В 2022, 2023 и 2024 году за единовременной выплатой обратились 48 специалистов.

"Врачи узкого профиля требуются в учреждениях здравоохранения в таких городах, как Тамбов, Мичуринск. Мы надеемся, что эта мера поддержки поможет решить вопрос кадрового дефицита в больницах и поликлиниках. Совершенствование сферы здравоохранения, развитие первичного звена здравоохранения - одна из приоритетных задач и Правительства Тамбовской области, и Тамбовской областной Думы", - подчеркнул Евгений Матушкин.