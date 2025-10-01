В Смоленской области планируют создать сервисный центр по обслуживанию техники МАЗ

Губернатор региона Василий Анохин отметил, что обсудил реализацию совместных с Беларусью проектов с главой администрации президента Республики Беларусь Дмитрием Крутым

Редакция сайта ТАСС

© Официальный Telegram-канал губернатора Смоленской области Василия Анохина

ТАСС, 1 октября. Правительство Смоленской области планирует создать в регионе сервисный центр по обслуживанию техники "Минского автомобильного завода" (МАЗ), расположенного на территории области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

"Реализацию совместных с Беларусью проектов обсудил с главой администрации президента Республики Беларусь Дмитрием Крутым. Встреча состоялась в рамках международной выставки "Иннопром. Беларусь". В частности, определили дальнейшие действия по созданию в регионе сервисного центра по обслуживанию техники Минского автомобильного завода в Смоленской области", - сказал Анохин.

По словам губернатора, стороны также обсудили сотрудничество в сфере дорожного строительства и участие белорусских специалистов в реализации инфраструктурных проектов на территории Смоленской области.

"Помимо этого, обсудили текущий этап решения транспортного вопроса, в том числе приобретение Смоленской областью белорусской пассажирской техники и станкостроительной продукции", - добавил Анохин.

Губернатор отметил, что в регионе при участии главы администрации президента Республики Беларусь реализуется ряд крупных проектов, касающихся повышения транспортной доступности, наращивания товарооборота, научно-технического сотрудничества, взаимодействия в сфере молодежной политики.