Смоленские предприятия договорились о новых проектах на "Иннопроме"

В числе ключевых итогов - договоренности с компанией "Максиформ" о создании автоматизированного высокотехнологичного производства закаленного стекла

Редакция сайта ТАСС

© Официальный Telegram-канал губернатора Смоленской области Василия Анохина

СМОЛЕНСК, 1 октября. /ТАСС/. Предприятия Смоленской области договорились о реализации новых промышленных и инвестиционных проектов, направленных на расширение кооперации и создание высокотехнологичных производств. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале по итогам участия региона в международной выставке "Иннопром. Беларусь".

"Участие в "Иннопром. Беларусь" для смоленских предприятий - это возможность представить свои разработки, расширить географию бизнеса и наладить новые деловые связи. Для успешного развития проектов нашим компаниям также необходима региональная поддержка. В рамках выставки провел переговоры с руководителями, планирующими запуск новых инициатив", - написал Анохин.

В числе ключевых итогов - договоренности с компанией "Максиформ" о создании автоматизированного высокотехнологичного производства закаленного стекла.

"Предприятие планирует получить займ Фонда развития промышленности на реализацию инициативы, которая станет первой в России в своем сегменте", - уточнил губернатор.

Кроме того, с группой компаний "Цифра" рассмотрели инициативу по созданию IT-продукта для малых и средних предприятий Белорусии, который позволит снизить барьеры для цифровизации.

"Все инициативы будут способствовать укреплению экономики, созданию новых рабочих мест и продвижению Смоленской области как региона с высокими возможностями для инвестиций и промышленного развития", - подчеркнул Анохин.