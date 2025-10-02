Проект создания первой пешеходной улицы Новосибирска планируется начать в 2026 году

Он охватит участок от площади Ленина до проспекта Димитрова

НОВОСИБИРСК, 2 октября. /ТАСС/. Реализацию проекта реконструкции улицы Ленина в центре Новосибирска, который предполагает пешеходизацию части улицы, планируется начать в 2026 году. Об этом в пресс-центре ТАСС сообщил главный архитектор Новосибирска Иван Штурбабин.

"Мы очень надеемся, что до конца года будет принято решение в том числе и по возможному конкурсу на пешеходизацию улицы Ленина, и, я думаю, что в следующем году уже начнутся планы по реализации", - сказал он.

В июле власти Новосибирска объявили конкурс на актуализацию дизайн-проекта пешеходной зоны улицы Ленина. Проект охватит участок от площади Ленина до проспекта Димитрова, сообщал мэр города Максим Кудрявцев. По его словам, всего в планах благоустроить участок площадью более 30 га, в том числе площадь Ленина и прилегающие улицы - Советскую, Урицкого, Революции. Пешеходное пространство займет участок от площади Ленина до улицы Урицкого. Подрядчику предстоит продумать маршруты, места для отдыха и озеленение. Предполагается формирование площади у кинотеатра "Победа" и Театральной площади на пересечении улицы Ленина и Революции. Кроме того, разработчик проекта должен предусмотреть систему водоотведения, пандусы, навигацию и современное освещение. Впоследствии определение подрядчика было отменено.

Об улице Ленина

Планы по закрытию части улицы Ленина для автомобилей обсуждаются в Новосибирске уже несколько лет. Сейчас часть улицы становится пешеходной по случаю крупных празднований, в частности, Нового года. При этом планы подвергаются критике ряда экспертов в связи с возможными транспортными проблемами в случае перекрытия движения. Однако по другим оценкам и исследованиям закрытие улицы для транспорта не сильно скажется на движении.

Улица Ленина расположена в Центральном и Железнодорожном районах Новосибирска. Пролегает от Площади Ленина до улиц Дмитрия Шамшурина и Железнодорожной, ее протяженность составляет более 2 км. На улице располагаются множество ресторанов, кафе, несколько заведений искусств, исторические здания.