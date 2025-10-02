ТГУ и "МНКТ" объединят усилия для повышения нефтеотдачи

Важным направлением сотрудничества станет подготовка и переподготовка инженерных кадров

Редакция сайта ТАСС

ТОЛЬЯТТИ, 2 октября. /ТАСС/. Тольяттинский государственный университет (ТГУ) и компания "МНКТ" (Казань) заключили соглашение о партнерстве, направленном на внедрение разработок Передовой инженерной школы "ГибридТех" ТГУ для повышения эффективности нефтедобычи. Об этом сообщили в пресс-службе ТГУ.

"Уже есть проекты, которые стороны намерены реализовать в первую очередь. Например, разработка ультразвуковых аппаратов для увеличения дебита скважин. Технология позволяет разрушать песчаные пробки и смоло-парафиновые отложения в пластах, а также снижать вязкость нефти, что особенно актуально для месторождений Татарстана", - сообщил директор по производству "МНКТ" Радик Гизатуллин.

Также в числе приоритетных проектов - создание трехканального ультразвукового расходомера и разработка обратного клапана для промывки скважин без подъема оборудования.

"Университет готов предложить "МНКТ" весь спектр своих компетенций, включая сервис и ремонт оборудования, сейсморазведку и прогнозирование коррозии", - заявил ректор ТГУ Михаил Криштал.

Важным направлением сотрудничества станет подготовка и переподготовка инженерных кадров. Студенты ТГУ смогут проходить практику на производственных объектах "МНКТ", а сотрудники компании - осваивать программы дополнительного образования в университете.

"Современные решения, которые создаются в университете, могут сыграть значимую роль в наших производственных процессах. Отдельно хочу отметить ценность для "МНКТ" и ТГУ в сфере, связанной с практикой студентов. Это решение даст возможность выстроить четкую и последовательную системную работу с будущими кадрами, вовлекая их в реальные задачи и проекты, формируя профессионалов, ориентированных на будущее отрасли. Надеемся на продуктивное и по-настоящему стратегическое сотрудничество", - подчеркнул генеральный директор "МНКТ" Тимур Шаймиев.