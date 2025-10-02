Ямкин: проект "Герои Ямала" стал социальным лифтом для участников СВО

Спикер заксобрания ЯНАО участвует в заседании совета законодателей Тюменской области, Югры и Ямала, где обсуждаются занятость и профессиональная реализация ветеранов

Редакция сайта ТАСС

ТАСС, 2 октября. Образовательный проект "Герои Ямала", который стартовал в текущем году, стал социальным лифтом для его участников - бойцов специальной военной операции. Об этом сообщил председатель законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Ямкин на заседании совета законодателей Тюменской области, Югры и Ямала.

"Уникальность программы в том, что она дает системные знания о государственном управлении, подкрепленные практикой. Боевой опыт, лидерские качества ветеранов, умноженные на эти знания, создают мощный фундамент для их дальнейшей карьеры на благо Ямала, будь то работа в органах власти или на ключевых предприятиях округа", - сказал Ямкин.

Проект впервые запустили в 2025 году, отбор для участия в программе проходил в несколько этапов при участии общественного совета. В июне был сформирован первый поток из 33 участников, которые приступили к очному обучению. В программу проекта вошли изучение государственного управления, бюджетного планирования, цифровой трансформации и использования искусственного интеллекта. Теоретическую подготовку для участников дополнили практическими стажировками в органах законодательной и исполнительной власти Ямала.

Программа является региональным продолжением федерального проекта "Время героев" и ориентирована на подготовку управленческих кадров из числа ветеранов. Кроме того, параллельно с образовательным проектом на Ямале ведется системная работа по содействию занятости ветеранов. Всего в этом году в регионе мерами государственной поддержки в сфере занятости воспользовались 35 участников специальной военной операции.

О мероприятии

Совет законодателей Тюменской области, Югры и Ямала проходит 2-3 октября в Тюмени. В рамках мероприятия обсуждаются лучшие практики по работе с ветеранами СВО, изучается специфика их реабилитации и программы переобучения.