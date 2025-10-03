Дмитрий Чернышенко посетил первый в России колледж при монастыре в Калужской области

На встрече со студентами колледжа Вице-премьер РФ рассказал о перспективах работы в сфере информационных систем и программирования, а также о собственном опыте в программировании и студенческих годах

КАЛУГА, 3 октября. /ТАСС/. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко вместе с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой посетил колледж "Логос" при Свято-Пафнутиевом Боровском мужском монастыре и поздравил преподавателей и студентов колледжа. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

"В ходе рабочей поездки в Калужскую область заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко вместе с губернатором Владиславом Шапшой поздравил преподавателей и студентов колледжа "Логос" при Рождества Пресвятой Богородицы Свято-Пафнутиевом Боровском мужском монастыре с Днем среднего профессионального образования", - говорится в сообщении пресс-службы.

На встрече со студентами колледжа Чернышенко рассказал о перспективах работы в сфере информационных систем и программирования, а также о собственном опыте в программировании и студенческих годах, сообщили в пресс-службе областного правительства. Шапша поблагодарил Чернышенко за возможность посетить данное учебное заведение и отметил, что это первый в регионе колледж, который был открыт после распада Советского Союза, а также первое в стране техническое образовательное учреждение, созданное под покровительством Русской Православной Церкви.

"Ребята, вам, действительно, повезло. У вас замечательное будущее, я в этом уверен. Но для этого вам надо много работать. Преподаватели у вас замечательные, профессиональные и они дадут вам все необходимое. Возьмете вы это или нет – зависит только от вас", - передает пресс-служба слова обращения к студентам главы региона.

Технический колледж "Логос" при Свято-Пафнутьевом Боровском монастыре открылся в Калужской области 31 августа 2025 года. С 1 сентября обучение в колледже начали 90 студентов. Колледж создан Рождества Богородицы Свято-Пафнутьевым Боровским монастырем при участии ведущих научных организаций Калужской области и при поддержке правительства РФ и правительства Калужской области.