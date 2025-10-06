Глава Оренбургской области обсудил экологические вопросы с депутатами Госдумы

Положительная динамика в реализации федерального проекта "Чистый воздух"отмечена у Медногорского медно-серного комбината, отметил губернатор области Евгений Солнцев

ОРЕНБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Депутаты Государственной думы из Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды во главе с Дмитрием Кобылкиным в ходе рабочей поездки в Оренбуржье рассмотрели ряд тем о качестве воздуха в промышленных городах региона, а также исполнение реформы по обращению с ТКО. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Евгений Солнцев по итогам встречи в Медногорске.

"Вопросы есть к предприятиям, в том числе и у меня. При этом есть, кого и похвалить. Положительная динамика в реализации федерального проекта "Чистый воздух"отмечена у Медногорского медно-серного комбината. За восемь лет предприятию удалось снизить выбросы загрязняющих веществ на тысячу тонн в год. И работа в этой части будет продолжена. Видеть такие же результаты хотелось бы и у других наших заводов", - написал Солнцев в своем Telegram-канале.

По данным губернатора, в регионе меняется обстановка с ТКО. В социальных сетях и посредством платформы обратной связи эти вопросы стали подниматься реже. "При этом есть задача, которую стараемся решать уже сейчас. Среднероссийский дефицит по контейнерным площадкам - 10 %. В нашем регионе - 14 %. По моему поручению до конца года добавим 170 таких площадок к имеющимся 472. И эта работа будет продолжена", - подчеркнул глава региона.