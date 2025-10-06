"Российская инженерная школа" обучит детей необходимым для успешной карьеры навыкам

В Центрах дополнительного образования Россотрудничества стартовали мероприятия, направленные на формирование у школьников представления о направлениях науки и техники будущего, развитие карьерных навыков

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Проект "Российская инженерная школа" (РИШ) запустил старт профориентационных мероприятий, на которых школьников обучат основам цифровых технологий и программирования, а также познакомят с работой в сферах искусственного интеллекта (ИИ), биотехнологий, космических исследований и экологии. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе РИШ.

В Центрах дополнительного образования Россотрудничества стартовали профориентационные мероприятия "Лидеры завтрашнего дня, или что нужно знать и уметь, чтобы быть успешным". Они направлены на формирование у школьников представления о направлениях науки и техники будущего, развитие карьерных навыков.

"По программе школьники примут участие в мастер-классах "Схемотехника и микроэлектроника" и "Азбука программирования", где смогут на практике освоить основы цифровых технологий и программирования. Школьники получат знания о профессиях будущего, что поможет им осознанно строить свой образовательный и профессиональный путь в условиях стремительно меняющегося мира", - сказали в РИШ.

Участники мероприятий получат возможность познакомиться с современными достижениями в передовых областях. "Школьникам расскажут про технологии ИИ, открывающие новые горизонты в разных сферах жизни, познакомят с биотехнологиями - инновационными подходами к медицине, сельскому хозяйству и экологии. Детям расскажут про космические исследования - миссии к Луне и Марсу, последние открытия в астрофизике и перспективные космические технологии, а также просветят в сфере возобновляемых источников энергии, где с ними поделятся трендами устойчивого развития и экологически чистых технологий", - пояснили авторы.

Мероприятия станут важным этапом реализации проекта РИШ, направленного на поддержку талантливой молодежи и развитие инженерного потенциала в странах СНГ и за их пределами.

Российская инженерная школа - платформа для обучения и развития молодых инженеров, которая объединяет лучшие практики российского образования и инновационные методики для подготовки лидеров науки и техники будущего. Проект реализуется в 11 странах: Абхазии, Армении, Беларуси, Вьетнаме, Египте, Замбии, Кыргызстане, Монголии, Таджикистане, Танзании, Эфиопии. Оператором проекта является Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе.