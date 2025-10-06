В Воронежской области добровольцам увеличили выплаты за заключение контракта с МО РФ

Увеличенная выплата будет действовать до конца 2025 года

Редакция сайта ТАСС

ТАСС, 6 октября. Выплаты добровольцам, желающим подписать контракт с Министерством обороны РФ для участия в специальной военной операции, увеличили до 2,5 млн рублей в Воронежской области. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Воронеж.

"Губернатор региона Александр Гусев принял решение об увеличении с 1 октября в 4 раза региональной части выплаты добровольцам, желающим подписать контракт с МО РФ для участия в СВО. Вместо 505 тыс. рублей региональная часть будет составлять 2,1 млн рублей. Вместе с федеральной поддержкой общая сумма при заключении контракта в Воронежской области составит 2,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

С учетом особенностей финансового планирования увеличенная выплата будет действовать до конца 2025 года, отметили в пресс-службе, добавив, что с предложением об увеличении выплаты в адрес губернатора обратились представители служб и организаций, оказывающих помощь участникам специальной военной операции и их семьям.

"Это не просто цифры - это гарантия поддержки семей, которые ждут своих близких. Мы понимаем, что наши бойцы совершают мужественный шаг, и регион будет поддерживать их самих и их родных", - сказал Гусев, чьи слова приводятся в сообщении.

Помимо выплат заключившим контракт полагается статус ветерана боевых действий, а также социальная поддержка со стороны правительства Воронежской области, пояснили в сообщении. На данный момент в регионе действует около 60 мер поддержки.

"Уверен, что решение губернатора об увеличении региональной части выплаты добровольцам позволит нам еще эффективнее поддержать наших ребят и их семьи", - сказал глава Воронежа Сергей Петрин, чьи слова цитирует пресс-служба.