Ульяновская область и Белоруссия расширят кооперацию в авиа- и машиностроении

УЛЬЯНОВСК, 7 октября. /ТАСС/. Ульяновская область и Белоруссия наращивают сотрудничество в ключевых отраслях промышленности, включая авиа- и автомобилестроение, станкостроение и беспилотные системы. Товарооборот между регионом и Белоруссией за первое полугодие вырос на 25–30%, сообщает пресс-служба Ульяновской области.

В ходе встречи в Минске губернатор Ульяновской области Алексея Русских и председатель Минского городского исполкома Владимир Кухарев обсудили выполнение плана мероприятий на 2025 - 2026 годы по соглашению о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

"Товарооборот вырос на 25–30%, решения рабочих групп выполняются на 100%. Белорусские 558‑й и 407‑й авиаремонтные заводы уже помогают реализовывать проекты в авиапроме по Ил‑76 и МС‑21 – программа выпуска растет, значит и наше сотрудничество станет шире", - приводит пресс-служба слова Русских.

Кухарев добавил, что укрепляется сотрудничество Ульяновского автомобильного завода с белорусскими производителями автокомпонентов. Основами дальнейшего наращивания кооперации станут заключенные контакты между стратегическими заводами и производствами.

На международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Беларусь" были достигнуты знаковые договоренности. "Наметили новые кооперационные цепочки по авиа-, станко-, приборостроению, сельскому хозяйству, беспилотным авиасистемам и другим отраслям. Это десятки новых договоренностей", - подчеркнул Русских.

Ульяновское предприятие "Инжиниринг Сервис-Путьмаш" представило на выставке импортозамещающие подбивочные блоки для путевых железнодорожных машин, которые ранее производились в Австрии. Продукция заинтересовало руководство Минского метрополитена и БелЖД.

Кроме того, было подписано соглашение о сотрудничестве между региональным объединением работодателей "Союз промышленников и предпринимателей Ульяновской области" и республиканским союзом промышленников и предпринимателей Белоруссии. Документ предусматривает содействие развитию взаимовыгодных связей между бизнес-сообществами двух регионов и поддержку совместных выставочных мероприятий.