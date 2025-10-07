Первый замминистра транспорта РФ посетил Оренбургскую область с рабочим визитом
Редакция сайта ТАСС
07 октября, 11:25
ТАСС, 7 октября. Первый замминистра транспорта РФ Валентин Иванов посетил с рабочим визитом Оренбургскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Солнцев.
"Большая делегация Минтранса в рамках рабочего визита посетит ряд объектов дорожной инфраструктуры, проведет встречи с заинтересованными организациями и структурами. Это и строительство автомобильной дороги обход Оренбурга, и ремонт федеральной трассы Р-239, ведущей к границе с Казахстаном, а также модернизация и реконструкция пограничных пунктов пропуска", - сказал Солнцев.
Губернатор отметил, что общая задача сторон - ускорить сроки реализации данных проектов