Первый замминистра транспорта РФ посетил Оренбургскую область с рабочим визитом

Губернатор региона Евгений Солнцев отметил, что общая задача сторон - ускорить сроки реализации проектов

Редакция сайта ТАСС

ТАСС, 7 октября. Первый замминистра транспорта РФ Валентин Иванов посетил с рабочим визитом Оренбургскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Солнцев.

"Большая делегация Минтранса в рамках рабочего визита посетит ряд объектов дорожной инфраструктуры, проведет встречи с заинтересованными организациями и структурами. Это и строительство автомобильной дороги обход Оренбурга, и ремонт федеральной трассы Р-239, ведущей к границе с Казахстаном, а также модернизация и реконструкция пограничных пунктов пропуска", - сказал Солнцев.

Губернатор отметил, что общая задача сторон - ускорить сроки реализации данных проектов